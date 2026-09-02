Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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02.09.2026 16:45:00
Nike Stock Is Down 78% From Its All-Time High. Is This the Once-in-a-Decade Setup for Patient Investors?
Nike (NYSE: NKE) stock is down 78% from its 2021 all-time high -- the steepest drop in the company's history. Sales remain under pressure, and there's no clear catalyst for a near-term rebound.But margins are stabilizing -- a sign that things are moving in Nike's favor as it continues its turnaround. If profitability continues to firm up and sales eventually recover, this could set up a rare chance to buy the world's leading footwear and sports apparel brand at a value price.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
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