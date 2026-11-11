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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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11.11.2026 18:45:00

Nike Stock Is Down 78% From Its Peak. Here's Why I'd Buy and Hold for a Decade.

Nike (NYSE: NKE) has been trading just under $40, or roughly 78% below its intra-day record of $179.10 the consumer discretionary giant set on Nov. 5, 2021. Most of the debate about Nike right now is about the next quarter.

If you're thinking in decades, I'd argue the better move is to ignore the quarterly scoreboard for a minute and look at what management is actually changing inside the company.

Image source: Getty Images.

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