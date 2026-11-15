Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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15.11.2026 15:15:02

Nike Stock Just Jumped 13%. Should You Buy the Stock on the Way Up?

Nike (NYSE:NKE) is working hard to get back up to speed in athletic wear, where it's been losing ground to several newcomers. Its stock is 79% off its all-time high from 2021, but it's been rising recently, and it's up 13% since it bottomed out in October.

Is it time to buy into its recovery?

Nike is by far the largest company of its type in the world. It has incredible brand power and consistently ranks among the world's most valuable fashion brands, despite its athletic focus.

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