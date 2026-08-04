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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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04.08.2026 19:43:39

Nike Stock Slides After JPMorgan Downgrades to Underweight

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JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 37 700,00 1,45% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 311,95 0,45% JPMorgan Chase & Co.
Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B- 5 470,00 -2,67% Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
Nike Inc. 36,12 0,39% Nike Inc.

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