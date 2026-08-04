Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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04.08.2026 19:43:39
Nike Stock Slides After JPMorgan Downgrades to Underweight
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Nachrichten zu Nike Inc.
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18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
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16:02
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
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09:30
|dailyAktien: Nike – Bärisches Chartbild (NewsTool)
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09:30
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04.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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04.08.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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04.08.26
|Handel in New York: Dow Jones freundlich (finanzen.at)
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04.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
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|22.07.26
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|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
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|HSBC
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|37 700,00
|1,45%
|JPMorgan Chase & Co.
|311,95
|0,45%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 470,00
|-2,67%
|Nike Inc.
|36,12
|0,39%
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