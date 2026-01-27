Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
27.01.2026 17:17:40
Nike Stock Slips After Fresh Wave Of US Layoffs
This article Nike Stock Slips After Fresh Wave Of US Layoffs originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!