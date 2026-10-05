Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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05.10.2026 20:01:43
Nike Stock Slips as S&P Downgrades Credit Rating
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Nachrichten zu Nike Inc.
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05.10.26
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05.10.26
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02.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
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|Nike Inc.
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