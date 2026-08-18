Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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18.08.2026 12:15:00

Nike Stock Yields 4% and Could Raise Its Dividend for the 25th Straight Year in 2026

For decades, Nike (NYSE: NKE) has operated as a leader in the global market for sports footwear and apparel. But that winning position has come under fire in recent years. The brand known for inspiring, empowering, and motivating its customers has failed at doing just that for its investors. As of Aug. 14, shares trade 77% below their peak from November 2021.It's hard to get excited about the company's prospects when it's in the middle of a multi-year turnaround in an intensely competitive industry. However, the consumer discretionary stock might pique the interest of investors seeking a nice income stream they can depend on.Nike currently boasts a dividend yield of 4%. And the business is on track to make 2026 the 25th straight year that the quarterly payout will be raised.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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