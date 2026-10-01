Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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02.10.2026 00:07:54

Nike to cut jobs as it forecasts revenue decline in the coming year

US sneaker and sportswear group to open an India campus under its turnaround planWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B- 4 742,50 -1,51% Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
Nike Inc. 28,49 -8,77% Nike Inc.

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