Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.11.2026 16:46:26
Nike Unveils 2031 Financial Framework, Reaffirms Fiscal 2027 Outlook
(RTTNews) - Sportswear maker Nike, Inc. (NKE) announced on Tuesday that it has introduced a long-term financial framework through fiscal 2031 and reaffirmed its fiscal 2027 outlook at its investor day.
The company said it is targeting approximately $5 billion in incremental revenue growth by fiscal 2031, using fiscal 2027 as a base, with performance sports expected to contribute about $4 billion of that increase.
Nike said it expects fiscal 2027 revenue to decline in the high-single-digit percentage range and operating income to decline faster than revenue, resulting in an adjusted operating margin of about 6% and adjusted earnings per share of $1.15 to $1.35.
By fiscal 2031, the company is targeting operating margins of 12% to 14% and adjusted earnings per share of $3.00 to $3.50.
Nike said its "Full Stride Ahead" strategy will focus on performance sports, sportswear and 23 priority countries, which it expects to account for more than 90% of revenue growth through fiscal 2031.
The company also said its productivity program, Pace, is expected to generate approximately $2.5 billion in annualized savings by fiscal 2031.
Nike said it plans to return approximately $2.4 billion to shareholders through dividends in fiscal 2027 and about $12 billion cumulatively through the end of fiscal 2031.
Shares of Nike were up 2.30% at $39.14 on NYSE.
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|22.10.26
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|06.10.26
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|02.10.26
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|DZ BANK
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|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
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Aktien in diesem Artikel
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|32,51
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