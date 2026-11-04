Nike vs. Lululemon: Which Stock Is a Better Buy for the Last 2 Months of 2026?

Two of the biggest names in athletic apparel are down about 40% and 50% this year, and neither one is hiding from it. Nike (NYSE: NKE) and Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) have both spent 2026 in a stretch most investors would rather forget: shrinking sales, cut guidance, and a stock chart that looks more like a cliff than a trend line.

The question isn't which company had a good year, because the answer is neither. The question is which one gives you a stronger case to own for the final two months of the year.

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