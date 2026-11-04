Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
04.11.2026 17:15:00
Nike vs. Lululemon: Which Stock Is a Better Buy for the Last 2 Months of 2026?
Two of the biggest names in athletic apparel are down about 40% and 50% this year, and neither one is hiding from it. Nike (NYSE: NKE) and Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) have both spent 2026 in a stretch most investors would rather forget: shrinking sales, cut guidance, and a stock chart that looks more like a cliff than a trend line.
The question isn't which company had a good year, because the answer is neither. The question is which one gives you a stronger case to own for the final two months of the year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 625,00
|5,44%
|Nike Inc.
|34,71
|-1,46%