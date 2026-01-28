Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

29.01.2026 00:15:00

Nike vs. Lululemon: Which Stock to Buy for 2026?

Nike (NYSE: NKE) and Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) are both struggling to find traction in a choppy consumer spending environment. Both stocks are trading about 63% off their previous highs. But shares of Nike have held up better over the last 12 months, down 13% compared to Lululemon's 50% share price decline.While both businesses are experiencing pressure on revenue and earnings from tariffs and soft demand, there is one reason why Lululemon can orchestrate a quicker turnaround than its larger rival.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Nike Inc.

