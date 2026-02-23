Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 13:00:00

Nike vs. On: Which Stock Is the Better Buy?

Nike (NYSE: NKE) stock continues to falter as the athletic giant tries to find its footing, but its industry peers aren't doing much better. Nike stock is down 15% over the past year, but newcomer On Holding (NYSE: ONON) is down 11%, and Lululemon Athletica has lost half of its value.Nike and On are two sides of the same coin. Nike represents the established industry leader, while On is the new and exciting start-up. Let's see which one is the better buy today.Image source: Nike.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten