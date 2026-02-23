Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
23.02.2026 13:00:00
Nike vs. On: Which Stock Is the Better Buy?
Nike (NYSE: NKE) stock continues to falter as the athletic giant tries to find its footing, but its industry peers aren't doing much better. Nike stock is down 15% over the past year, but newcomer On Holding (NYSE: ONON) is down 11%, and Lululemon Athletica has lost half of its value.Nike and On are two sides of the same coin. Nike represents the established industry leader, while On is the new and exciting start-up. Let's see which one is the better buy today.Image source: Nike.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)