Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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22.09.2026 11:40:00
Nike vs. PepsiCo: Which Consumer Goods Dividend Stock Is the Better Buy for a Lifetime of Passive Income?
Nike (NYSE: NKE) and PepsiCo (NASDAQ: PEP) are two giants of the consumer goods sector. That status hasn't kept either company from putting up relatively disappointing performances as of late. Despite strong gains in the broader market over the last five years, Nike and PepsiCo stocks trade down roughly 77% and 16%, respectively, across the stretch.
On a positive note, substantial stock sell-offs and continued increases in dividend payouts helped push each stock's dividend yield to relatively high levels. Nike stock currently yields roughly 4.6%, and PepsiCo stock yields roughly 4.5%.
Which of these consumer goods dividend stocks is the better buy for investors seeking a lifetime of passive income?
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Nachrichten zu Nike Inc.
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21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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21.09.26
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19.09.26
|On takes aim at ailing Nike with Mbappé transfer coup (Financial Times)
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18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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18.09.26
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18.09.26
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Analysen zu Nike Inc.
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31,95
|1,27%
|PepsiCo Inc.
|113,34
|0,21%