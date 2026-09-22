Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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22.09.2026 11:40:00

Nike vs. PepsiCo: Which Consumer Goods Dividend Stock Is the Better Buy for a Lifetime of Passive Income?

Nike (NYSE: NKE) and PepsiCo (NASDAQ: PEP) are two giants of the consumer goods sector. That status hasn't kept either company from putting up relatively disappointing performances as of late. Despite strong gains in the broader market over the last five years, Nike and PepsiCo stocks trade down roughly 77% and 16%, respectively, across the stretch.

On a positive note, substantial stock sell-offs and continued increases in dividend payouts helped push each stock's dividend yield to relatively high levels. Nike stock currently yields roughly 4.6%, and PepsiCo stock yields roughly 4.5%.

Which of these consumer goods dividend stocks is the better buy for investors seeking a lifetime of passive income?

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Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 31,95 1,27% Nike Inc.
PepsiCo Inc. 113,34 0,21% PepsiCo Inc.

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