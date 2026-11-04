Nike Aktie

Nike ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 03:00:01

Nike vs. Procter & Gamble: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

Investors often weigh the potential of iconic growth brands against the stability of essential household names. Deciding between Nike (NYSE:NKE) and Procter & Gamble (NYSE:PG) means choosing between athletic innovation and daily necessity.

Nike serves the athletic world with footwear and apparel, leveraging a massive digital presence to reach global fans. Procter & Gamble offers a defensive shield with brands like Tide and Gillette. These companies represent different strategies for long-term growth and capital preservation in a shifting economic landscape.

Nike designs and sells athletic footwear, apparel, and equipment across the globe through its own digital channels and a network of wholesale partners. The company operates primarily in the retail stocks space, focusing on high-performance gear and lifestyle products. In its latest annual report, filed for the period ending May 31, 2026, the company noted that its three largest U.S. customers accounted for approximately 29% of sales. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
23.10.26 Nike Overweight Barclays Capital
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B- 5 335,00 -0,65% Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
Nike Inc. 36,31 0,95% Nike Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX markiert neues Alltzeithoch -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwrts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen