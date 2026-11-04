Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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04.11.2026 03:00:01
Nike vs. Procter & Gamble: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors often weigh the potential of iconic growth brands against the stability of essential household names. Deciding between Nike (NYSE:NKE) and Procter & Gamble (NYSE:PG) means choosing between athletic innovation and daily necessity.
Nike serves the athletic world with footwear and apparel, leveraging a massive digital presence to reach global fans. Procter & Gamble offers a defensive shield with brands like Tide and Gillette. These companies represent different strategies for long-term growth and capital preservation in a shifting economic landscape.
Nike designs and sells athletic footwear, apparel, and equipment across the globe through its own digital channels and a network of wholesale partners. The company operates primarily in the retail stocks space, focusing on high-performance gear and lifestyle products. In its latest annual report, filed for the period ending May 31, 2026, the company noted that its three largest U.S. customers accounted for approximately 29% of sales. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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