Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
22.11.2026 20:51:25
Nike vs. Procter & Gamble: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between Nike (NYSE:NKE) and Procter & Gamble (NYSE:PG) involves weighing the high-performance growth potential of athletic apparel against the defensive stability of household essentials as investors look toward 2027.
Nike dominates the footwear market by blending product innovation with powerful brand marketing, while Procter & Gamble operates a vast empire of daily necessities like soaps and detergents. Both companies offer immense global reach, but they serve different roles in a diversified portfolio, making it vital to understand their current financial health.
Nike designs and sells athletic footwear and apparel globally, focusing on its Nike Direct business and a vast network of wholesale accounts. The company utilizes a mix of retail stores and digital platforms to reach consumers in over 40 countries. In the United States, customer concentration is notable as the three largest customers account for roughly 29% of sales, which adds a layer of risk to the business.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|30,06
|-4,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.