Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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21.10.2026 03:30:02
Nike vs. Procter & Gamble: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
One moves with the pace of global fashion, while the other thrives on the consistency of daily chores. Should you choose Nike (NYSE:NKE) or Procter & Gamble (NYSE:PG) for your portfolio?
Nike leads the athletic footwear market by blending performance technology with lifestyle appeal. Procter & Gamble provides essential goods across categories like health and hygiene. While both are blue-chip giants, they offer different paths for your capital. This comparison explores their financial health and market risks to determine which better serves your investment goals today.
NIKE sells athletic footwear, apparel, and equipment through a mix of wholesale partners and direct digital channels. In its fiscal 2025, Nike noted that its three largest customers in the United States accounted for 25% of sales in the United States. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. The company remains a titan among consumer discretionary stocks as it balances wholesale and direct sales.
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Nachrichten zu Nike Inc.
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18:00
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
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16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|33,38
|-0,89%
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