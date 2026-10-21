Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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21.10.2026 03:30:02

Nike vs. Procter & Gamble: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

One moves with the pace of global fashion, while the other thrives on the consistency of daily chores. Should you choose Nike (NYSE:NKE) or Procter & Gamble (NYSE:PG) for your portfolio?

Nike leads the athletic footwear market by blending performance technology with lifestyle appeal. Procter & Gamble provides essential goods across categories like health and hygiene. While both are blue-chip giants, they offer different paths for your capital. This comparison explores their financial health and market risks to determine which better serves your investment goals today.

NIKE sells athletic footwear, apparel, and equipment through a mix of wholesale partners and direct digital channels. In its fiscal 2025, Nike noted that its three largest customers in the United States accounted for 25% of sales in the United States. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. The company remains a titan among consumer discretionary stocks as it balances wholesale and direct sales.

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Nike Inc. 33,38 -0,89% Nike Inc.

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