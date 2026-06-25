Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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25.06.2026 20:05:00
Nike Wants to Make a Comeback. Should You Buy the Stock Before June 30?
Nike's (NYSE: NKE) turnaround plan is like a retired athlete returning for one last hurrah. It sounds good in theory, and everyone's cheering for a successful comeback, but the execution in practice is much more difficult.Nike's "Win Now" strategy, led by company veteran and CEO Elliott Hill, is all about making the apparel company a lean athletic machine once again. When earnings are released on June 30, investors will get a glimpse into whether "Win Now" is actually winning now. The challenges Nike is facing are substantial. Tariffs and lagging sales in China are a real drag for the iconic athletic brand. As of the third quarter of its fiscal 2026, Nike's sales in China were down 10% year over year. It'll likely take a few years for those macroeconomic issues to fully work themselves out. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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25.06.26
|Götze-Video, Banner in USA: Nike deutet neues DFB-Trikot an (dpa-AFX)
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24.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
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23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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23.06.26
|NYSE-Handel: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|24.06.26
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|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
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|Bernstein Research
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
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|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 225,00
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|Nike Inc.
|35,75
|-0,20%
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