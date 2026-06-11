Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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11.06.2026 14:35:03
Nike Was Betting Big On The FIFA World Cup - But This Analyst Just Killed The Turnaround Hype And Slashed Price Targets
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