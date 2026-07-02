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02.07.2026 06:31:29
Nike: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nike hat am 30.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 10,97 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 11,12 Milliarden USD umsetzen können.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,10 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 46,40 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,01 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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