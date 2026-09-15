LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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15.09.2026 06:16:42
Nike's Chief Legal Officer Sells 3,646 Shares as the Stock Falls to a 52-Week Low
Robert Leinwand, Chief Legal Officer of NIKE, Inc. (NYSE:NKE), sold 3,646 shares of Class B Common Stock on September 9, 2026, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.59); post-transaction value based on September 09, 2026 market close ($37.35).
NIKE, Inc. represents a global leader in athletic footwear and apparel with a diversified portfolio of iconic brands and substantial scale, generating $46.4 billion in trailing 12-month revenue. The company maintains competitive advantages through brand equity, innovation in product design and materials technology, and an extensive distribution network spanning direct-to-consumer digital channels and wholesale partnerships.
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