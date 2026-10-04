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WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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05.10.2026 01:07:00

Nike's Earnings Are a Disaster. Run -- Don't Walk -- Away From This Stock.

Nike (NYSE: NKE) was once viewed as a blue chip dividend stock, but it's a tremendous case study on how relatively "safe" stocks can become riskier than growth stocks. The stock has fallen roughly 80% over the past five years, and its latest earnings report didn't paint a pleasant picture for the future.

Declining revenue, a weakening presence in China, and a narrow margin for the dividend were some of the concerns that came out of Nike's fiscal 2027 first quarter. Here's what investors should know.

Image source: Getty Images

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