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WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

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15.11.2026 20:00:02

Nike’s First Investor Day in 9 Years Is Days Away: 3 Numbers You Need to Know Before Nov. 17

It has long held a leadership position in the global sportswear market. But Nike (NYSE:NKE) shares have been on a losing streak, and investors are starting to lose patience. The turnaround effort under CEO Elliott Hill is taking longer than anticipated.

The company had its last investor day in 2017. Its next one is scheduled for Nov. 16 and 17. During the two-day presentation, Nike will provide investors with critical updates about the direction the business is headed. Management will discuss its growth objectives and strategic priorities.

Before being flooded with a fresh look at Nike's outlook, here are three numbers you need to know about this consumer discretionary stock.

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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