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29.05.2026 06:31:29
Nikhil Adhesives legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nikhil Adhesives hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nikhil Adhesives ein EPS von 0,920 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,27 Prozent auf 1,66 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,78 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Nikhil Adhesives mit einem Umsatz von insgesamt 5,54 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -5,19 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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