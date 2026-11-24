Niki BioSolutions gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Niki BioSolutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,860 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at