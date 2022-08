Nikita Gale gestaltet BMW Open Work by Frieze 2022. Kunstwerk untersucht Beziehung zwischen Klang- und Geschwindigkeitstechnologie und feiert Premiere auf der Frieze London.

Frieze und BMW führen ihre langjährige Partnerschaft mit der Kunstinitiative BMW Open Work by Frieze fort. Nikita Gale aus Los Angeles wird im Oktober 2022 die immersive Installation „63/22“ in der BMW Lounge auf der Frieze London präsentieren. Inspiriert von der Ingenieurskunst von BMW und kuratiert von Attilia Fattori Franchini vereint dieses Projekt Kunst, Technologie und Design in einem bahnbrechenden Multi-Plattform-Format.