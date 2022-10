Nikita Gale zeigt „63/22“ im Rahmen von BMW Open Work by Frieze. Mit BMW i7 Designern geschaffene Installation wird in BMW Lounge präsentiert und durch Live-Performance aktiviert.

Frieze und BMW setzen im sechsten Jahr in Folge ihre langjährige Partnerschaft mit der Kunstinitiative BMW Open Work by Frieze fort. Nikita Gale präsentiert ihre ortsspezifische Installation „63/22“, die in Zusammenarbeit mit den Designern des BMW i7 entstand, in der BMW Lounge. Mit mehr als 160 der weltweit führenden Galerien und unter der Leitung von Eva Langret findet die 19. Ausgabe der Frieze London vom 12. bis 16. Oktober 2022 statt.