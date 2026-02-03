NIKKATO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIKKATO veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,69 JPY gegenüber 13,58 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,47 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,85 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at