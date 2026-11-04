NIKKATO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIKKATO stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 32,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIKKATO 18,53 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,48 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at