NIKKATO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NIKKATO hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,18 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at