NIKKATO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIKKATO hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,17 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIKKATO einen Umsatz von 2,68 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 64,90 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,16 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat NIKKATO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,08 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at