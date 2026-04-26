Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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27.04.2026 01:00:00
Nikkei 225 bullish momentum expected to continue but downside risks seen
THE Nikkei 225 Index Futures, traded in standard, mini, and micro contracts, is a derivative instrument based on Japan’s flagship equity benchmark,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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