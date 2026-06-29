Nikkei 225-Papier ANA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet ANA Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel ANA am 26.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 65,00 JPY auszuschütten. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,33 Prozent an. ANA zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 28,22 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 19,98 Prozent.

ANA- Dividendenrenditeanpassung

Das ANA-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 3 000,00 JPY in den Feierabend. Heute wird die ANA-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem ANA-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2026 verzeichnet der ANA-Titel eine Dividendenrendite von 2,32 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 2,17 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und ANA-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von ANA via TSE 6,29 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 6,37 Prozent besser entwickelt als der ANA-Kurs.

ANA- Dividendenschätzung

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 55,32 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,84 Prozent sinken.

ANA-Eckdaten

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens ANA beträgt aktuell 1,461 Bio. JPY. Dividenden-Aktie ANA verfügt über ein KGV von aktuell 7,73. Im Jahr 2026 erzielte ANA einen Umsatz von 2,539 Bio.JPY sowie ein EPS von 358,37 JPY.

Redaktion finanzen.at