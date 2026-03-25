Bridgestone Aktie
WKN: 857226 / ISIN: JP3830800003
|Ausschüttung im Fokus
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25.03.2026 07:02:22
Nikkei 225-Papier Bridgestone-Aktie: Über diese Dividende können sich Bridgestone-Anleger freuen
Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Bridgestone am 24.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 115,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 9,52 Prozent an. Alles in allem schüttet Bridgestone 148,57 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die Bridgestone-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent vergrößert.
Bridgestone-Dividenden-Rendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss die Bridgestone-Aktie via TSE bei einem Wert von 3 288,00 JPY. Heute wird die Bridgestone-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Bridgestone-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Das Bridgestone-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,27 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 3,93 Prozent.
Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Bridgestone via TSE 7,05 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 7,16 Prozent stärker zugenommen als der Bridgestone-Kurs.
Bridgestone-Dividendenausblick
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 135,01 JPY voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 4,11 Prozent bedeuten.
Kerndaten von Dividenden-Titel Bridgestone
Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Bridgestone beläuft sich aktuell auf 3,839 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Bridgestone verfügt über ein KGV von aktuell 14,28. Der Umsatz von Bridgestone belief sich in 2025 auf 4,429 Bio. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 246,00 JPY.
Redaktion finanzen.at
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