Nikkei 225-Papier Chiba Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Chiba Bank-Anleger freuen

Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Chiba Bank am 26.06.2026 eine Dividende in Höhe von 52,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 30,00 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Chiba Bank beträgt 32,54 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 29,96 Prozent gestiegen.

Veränderung der Dividendenrendite

Das Chiba Bank-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 2 464,00 JPY in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf das Chiba Bank-Papier erfolgt am 29.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Chiba Bank-Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die Chiba Bank-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist die Chiba Bank-Aktie eine Dividendenrendite von 2,61 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,86 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Chiba Bank via TSE 265,58 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 267,74 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Chiba Bank

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 64,86 JPY. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,63 Prozent steigern.

Grunddaten von Chiba Bank

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Chiba Bank beträgt aktuell 1,719 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Chiba Bank verfügt über ein KGV von aktuell 14,92. Im Jahr 2026 erzielte Chiba Bank einen Umsatz von 411,343 Mrd.JPY sowie ein EPS von 133,75 JPY.

Redaktion finanzen.at