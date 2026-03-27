Chugai Pharmaceutical Aktie

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WKN: 857216 / ISIN: JP3519400000

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Dividenden-Auszahlung 27.03.2026 07:02:29

Nikkei 225-Papier Chugai Pharmaceutical-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Chugai Pharmaceutical Anlegern eine Freude

Nikkei 225-Papier Chugai Pharmaceutical-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Chugai Pharmaceutical Anlegern eine Freude

Chugai Pharmaceutical-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Chugai Pharmaceutical-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Chugai Pharmaceutical am 26.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 272,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Chugai Pharmaceutical-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 177,55 Prozent erhöht. 299,42 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Chugai Pharmaceutical-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 124,71 Prozent vergrößert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum TSE-Schluss notierte die Chugai Pharmaceutical-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 8 451,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Chugai Pharmaceutical, demnach wird das Chugai Pharmaceutical-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Chugai Pharmaceutical-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Chugai Pharmaceutical-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Chugai Pharmaceutical-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,30 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,40 Prozent betrug.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Chugai Pharmaceutical via TSE 86,52 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 86,75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Chugai Pharmaceutical

Für 2029 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 195,40 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,56 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten von Chugai Pharmaceutical

Chugai Pharmaceutical ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 13,944 Bio. JPY. Chugai Pharmaceutical verfügt über ein KGV von aktuell 31,26. 2025 setzte Chugai Pharmaceutical 1,258 Bio. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 263,73 JPY.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,laviana / Shutterstock.com

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