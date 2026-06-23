Nikkei 225-Papier Dai-ichi Life Insurance-Aktie: Über diese Dividende können sich Dai-ichi Life Insurance-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Dai-ichi Life Insurance-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Dai-ichi Life Insurance am 22.06.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 54,50 JPY beschlossen. Damit wurde die Dai-ichi Life Insurance-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 59,12 Prozent aufgestockt. Insgesamt wurde entschieden 156,78 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Dai-ichi Life Insurance-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,43 Prozent herabgesetzt.

Dai-ichi Life Insurance-Qualitätsdividendenrendite

Der Dai-ichi Life Insurance-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 1 834,50 JPY aus dem TSE-Handel. Der Dividendenabschlag auf die Dai-ichi Life Insurance-Aktie erfolgt am 23.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Dai-ichi Life Insurance-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 3,84 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,02 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Dai-ichi Life Insurance via TSE 171,78 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 173,23 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dai-ichi Life Insurance

Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 71,02 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,87 Prozent steigen.

Dai-ichi Life Insurance-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Dai-ichi Life Insurance beläuft sich aktuell auf 6,662 Bio. JPY. Das Dai-ichi Life Insurance-KGV beläuft sich aktuell auf 11,86. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Dai-ichi Life Insurance auf 9,613 Bio.JPY, das EPS machte 119,83 JPY aus.

Redaktion finanzen.at