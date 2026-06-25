Nikkei 225-Papier Fuji Electric-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fuji Electric Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Fuji Electric am 24.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 200,00 JPY auszuschütten. Damit wurde die Fuji Electric-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung lässt sich Fuji Electric 25,98 Mrd. JPY kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 21,27 Prozent an.

Fuji Electric- Dividendenrendite im Blick

Der Fuji Electric-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 14 690,00 JPY aus dem TSE-Handel. Heute wird das Fuji Electric-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Fuji Electric-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Zahlung der Dividende an die Fuji Electric-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Fuji Electric-Papiers 1,89 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,54 Prozent.

Fuji Electric-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Fuji Electric-Kurs via TSE 135,00 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 135,09 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Fuji Electric

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 213,34 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,45 Prozent sinken.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Fuji Electric

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Fuji Electric steht aktuell bei 2,155 Bio. JPY. Fuji Electric verfügt über ein KGV von aktuell 15,91. Der Umsatz von Fuji Electric betrug in 2026 1,228 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 665,18 JPY.

Redaktion finanzen.at