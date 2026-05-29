Nikkei 225-Papier J FRONT RETAILING-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet J FRONT RETAILING Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert J FRONT RETAILING am 28.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 54,00 JPY zu zahlen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,85 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von J FRONT RETAILING beträgt 14,34 Mrd. JPY. Damit wurde die J FRONT RETAILING-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 32,23 Prozent erhöht.

J FRONT RETAILING-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte die J FRONT RETAILING-Aktie am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 159,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von J FRONT RETAILING, demnach wird das J FRONT RETAILING-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der J FRONT RETAILING-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des J FRONT RETAILING-Titels 2,09 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,67 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum J FRONT RETAILING-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von J FRONT RETAILING via TSE 100,65 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 101,83 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie J FRONT RETAILING

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 57,20 JPY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,65 Prozent zulegen.

Hauptdaten von J FRONT RETAILING

J FRONT RETAILING ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 528,068 Mrd. JPY. J FRONT RETAILING verfügt über ein KGV von aktuell 22,85. Im Jahr 2026 erwirtschaftete J FRONT RETAILING einen Umsatz von 445,094 Mrd.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 112,93 JPY.

Redaktion finanzen.at