Kao Aktie

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WKN: 857031 / ISIN: JP3205800000

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Ausschüttung an Anteilseigner 27.03.2026 07:02:29

Nikkei 225-Papier Kao-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kao Aktionären eine Freude

Nikkei 225-Papier Kao-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kao Aktionären eine Freude

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Kao-Ausschüttung aus.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Kao am 26.03.2026 eine Dividende in Höhe von 154,00 JPY beschlossen. Damit wurde die Kao-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,32 Prozent aufgestockt. Die gesamte Dividendenausschüttung von Kao beläuft sich auf 71,15 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 1,29 Prozent.

Kao- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Kao-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 6 030,00 JPY. Heute wird das Kao-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Kao-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Kao-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Kao-Anteilsscheins 2,46 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,38 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Kao-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von Kao via TSE um 9,20 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -9,16 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Kao-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Kao

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 156,20 JPY aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,59 Prozent ansteigen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Kao

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Kao beträgt aktuell 2,744 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kao beläuft sich aktuell auf 24,05. Der Umsatz von Kao belief sich in 2025 auf 1,689 Bio. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 260,30 JPY.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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