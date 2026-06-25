Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie
WKN: A0F6CH / ISIN: JP3897700005
|Dividende im Fokus
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25.06.2026 07:02:36
Nikkei 225-Papier Mitsubishi Chemical-Aktie: Diese Dividende zahlt Mitsubishi Chemical
Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Mitsubishi Chemical am 24.06.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 32,00 JPY vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung lässt sich Mitsubishi Chemical 44,51 Mrd. JPY kosten. So verkleinerte sich die Mitsubishi Chemical- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,25 Prozent.
Mitsubishi Chemical-Ausschüttungsrendite
Schlussendlich notierte der Mitsubishi Chemical-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 1 086,00 JPY. Das Mitsubishi Chemical-Papier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Mitsubishi Chemical-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Mitsubishi Chemical-Titel eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,34 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Mitsubishi Chemical-Aktienkurs via TSE 46,78 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 47,26 Prozent besser entwickelt als der Mitsubishi Chemical-Kurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Mitsubishi Chemical
Somit würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 2,95 Prozent bedeuten.
Mitsubishi Chemical-Hauptdaten
Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Mitsubishi Chemical beträgt aktuell 1,480 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Mitsubishi Chemical weist aktuell ein KGV von 104,16 auf. Im Jahr 2026 erzielte Mitsubishi Chemical einen Umsatz von 3,704 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 8,63 JPY.
Redaktion finanzen.at
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