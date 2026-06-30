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WKN: 862417 / ISIN: JP3695200000

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Dividendenausschüttung 30.06.2026 07:02:46

Nikkei 225-Papier NGK Insulators-Aktie: Über diese Dividende können sich NGK Insulators-Anleger freuen

Nikkei 225-Papier NGK Insulators-Aktie: Über diese Dividende können sich NGK Insulators-Anleger freuen

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten NGK Insulators-Aktionäre.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel NGK Insulators am 29.06.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 80,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 19,84 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 21,72 Prozent angehoben.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der NGK Insulators-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 7 441,00 JPY. Das NGK Insulators-Papier wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem NGK Insulators-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die NGK Insulators-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet die NGK Insulators-Aktie eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 3,27 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der NGK Insulators-Aktienkurs via TSE 299,20 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 300,00 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von NGK Insulators

Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 103,50 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent abnehmen.

Wichtigste Eckdaten von NGK Insulators

Die Dividenden-Aktie NGK Insulators gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 2,111 Bio. JPY wert. Dividenden-Aktie NGK Insulators weist aktuell ein KGV von 19,28 auf. 2026 setzte NGK Insulators 670,125 Mrd. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 206,32 JPY.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,ESB Professional / Shutterstock.com

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