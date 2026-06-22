SKY Perfect JSAT CorpShs Aktie
WKN DE: A0MMJB / ISIN: JP3396350005
|Auszahlung an Anteilseigner
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22.06.2026 07:02:22
Nikkei 225-Papier SKY Perfect JSAT-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SKY Perfect JSAT Aktionären eine Freude
Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert SKY Perfect JSAT am 19.06.2026 eine Dividende in Höhe von 42,00 JPY beschlossen. Damit wurde die SKY Perfect JSAT-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 55,56 Prozent vergrößert. 9,91 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Das sind 59,11 Prozent mehr als im Vorjahr.
SKY Perfect JSAT- Dividendenrenditeanpassung
Via TSE beendete der SKY Perfect JSAT-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 3 200,00 JPY. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die SKY Perfect JSAT-Aktie. Dies kann sich optisch negativ auf den SKY Perfect JSAT-Anteilsschein auswirken. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die SKY Perfect JSAT-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist die SKY Perfect JSAT-Aktie eine Dividendenrendite von 1,45 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,30 Prozent.
Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von SKY Perfect JSAT via TSE 660,10 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 663,41 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel SKY Perfect JSAT
Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 48,33 JPY. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 1,51 Prozent bedeuten.
Hauptdaten der SKY Perfect JSAT-Aktie
Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens SKY Perfect JSAT beläuft sich aktuell auf 907,857 Mrd. JPY. Das SKY Perfect JSAT-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 35,17. Im Jahr 2026 erzielte SKY Perfect JSAT einen Umsatz von 127,584 Mrd.JPY sowie ein EPS von 82,25 JPY.
Redaktion finanzen.at
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