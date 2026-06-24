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WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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Dividenden-Ausschüttung 24.06.2026 07:02:22

Nikkei 225-Papier Sony-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sony-Aktionäre freuen

Nikkei 225-Papier Sony-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sony-Aktionäre freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Sony-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Sony am 23.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 25,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent. 135,03 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,16 Prozent.

Sony-Auszahlungsrendite

Zum TSE-Schluss ging das Sony-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 3 159,00 JPY aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf den Sony-Anteilsschein erfolgt am 24.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Sony-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Sony weist für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,78 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0,53 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Sony-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Sony-Kurs via TSE 53,90 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 54,05 Prozent besser entwickelt als der Sony-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Sony

Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 32,03 JPY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,01 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Sony

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Sony beläuft sich aktuell auf 18,189 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Sony weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Sony auf 12,480 Bio.JPY, das EPS machte -54,70 JPY aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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