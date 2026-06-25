Nikkei 225-Papier Takeda Pharmaceutical-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Takeda Pharmaceutical-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Takeda Pharmaceutical-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Takeda Pharmaceutical am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 200,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 2,04 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 311,90 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Takeda Pharmaceutical-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 3,11 Prozent erhöht.

Veränderung der Takeda Pharmaceutical-Dividendenrendite

Zum TSE-Schluss ging die Takeda Pharmaceutical-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 5 104,00 JPY aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Takeda Pharmaceutical, demnach wird der Takeda Pharmaceutical-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Takeda Pharmaceutical-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Takeda Pharmaceutical-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Takeda Pharmaceutical-Papier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,53 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 4,44 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Takeda Pharmaceutical via TSE 35,82 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 36,40 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Takeda Pharmaceutical

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 204,09 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,00 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten der Takeda Pharmaceutical-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Takeda Pharmaceutical steht aktuell bei 7,927 Bio. JPY. Takeda Pharmaceutical verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. 2026 setzte Takeda Pharmaceutical 4,506 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von -96,75 JPY.

Redaktion finanzen.at