Nikkei 225-Papier TDK-Aktie: Über diese Dividende können sich TDK-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert TDK am 19.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 36,00 JPY auszuschütten. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich TDK 60,74 Mrd. JPY kosten. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 25,14 Prozent.

Veränderung der TDK-Dividendenrendite

Das TDK-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 3 909,00 JPY. Der Dividendenabschlag auf die TDK-Aktie erfolgt am 22.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem TDK-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2026 verzeichnet der TDK-Titel eine Dividendenrendite von 1,83 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 1,94 Prozent.

TDK-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von TDK via TSE 259,02 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 259,51 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

TDK- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 39,71 JPY. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 1,02 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie TDK

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens TDK steht aktuell bei 7,427 Bio. JPY. Das KGV von TDK beläuft sich aktuell auf 19,07. Der Umsatz von TDK belief sich in 2026 auf 2,505 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 103,09 JPY.

Redaktion finanzen.at