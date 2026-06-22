Nikkei 225-Titel Ajinomoto-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ajinomoto Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Ajinomoto am 19.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 48,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 20,00 Prozent gestiegen. 43,16 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 10,28 Prozent.

Ajinomoto- Dividendenrenditeanpassung

Der Ajinomoto-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 5 790,00 JPY aus dem TSE-Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Ajinomoto, demnach wird das Ajinomoto-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Ajinomoto-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Ajinomoto-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,09 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,35 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Ajinomoto-Kurs via TSE 314,24 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 314,72 Prozent statt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Ajinomoto

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 52,60 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,91 Prozent abnehmen.

Kerndaten der Ajinomoto-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Ajinomoto beträgt aktuell 5,555 Bio. JPY. Ajinomoto weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,78 auf. Im Jahr 2026 erzielte Ajinomoto einen Umsatz von 1,584 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 138,36 JPY.

Redaktion finanzen.at