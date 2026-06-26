Alps Electric Aktie
WKN: 856461 / ISIN: JP3126400005
|Dividenden-Beschluss
|
26.06.2026 07:02:39
Nikkei 225-Titel Alps Electric-Aktie: Über diese Dividende können sich Alps Electric-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Alps Electric am 25.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 62,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Alps Electric-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,33 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Alps Electric beziffert sich auf 12,21 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 48,41 Prozent.
Aktie mit Dividendenrendite
Das Alps Electric-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 2 113,00 JPY in den Feierabend. Heute wird der Alps Electric-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Alps Electric-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2026 weist der Alps Electric-Titel eine Dividendenrendite von 2,98 Prozent auf. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 3,94 Prozent.
Alps Electric-Aktienkurs vs. reale Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Alps Electric via TSE 72,63 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 73,40 Prozent stärker zugenommen als der Alps Electric-Kurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Alps Electric
Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 65,20 JPY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 3,09 Prozent bedeuten.
Wichtigste Eckdaten von Alps Electric
Alps Electric ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 407,386 Mrd. JPY. Das Alps Electric-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 15,45. Der Umsatz von Alps Electric belief sich in 2026 auf 1,019 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 134,77 JPY.
Redaktion finanzen.at
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