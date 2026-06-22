Nikkei 225-Titel Astellas Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Astellas Pharma Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Astellas Pharma am 19.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 78,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 5,41 Prozent. 136,10 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Astellas Pharma-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,51 Prozent erhöht.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum TSE-Schluss notierte das Astellas Pharma-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 2 145,50 JPY. Heute wird der Astellas Pharma-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Astellas Pharma weist für 2026 eine Dividendenrendite von 3,10 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 5,12 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Astellas Pharma-Aktienkurs via TSE 7,76 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 8,68 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Astellas Pharma

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 80,55 JPY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 3,75 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel Astellas Pharma

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Astellas Pharma steht aktuell bei 3,847 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Astellas Pharma weist aktuell ein KGV von 15,48 auf. Im Jahr 2026 erzielte Astellas Pharma einen Umsatz von 2,139 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 162,77 JPY.

Redaktion finanzen.at