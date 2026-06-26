FANUC CORPORATION Aktie

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WKN: 863731 / ISIN: JP3802400006

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Dividenden-Ausschüttung 26.06.2026 07:02:39

Nikkei 225-Titel FANUC-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich FANUC-Anleger freuen

Nikkei 225-Titel FANUC-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich FANUC-Anleger freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt FANUC Investoren eine Dividende.

Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel FANUC am 25.06.2026 eine Dividende in Höhe von 101,40 JPY beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 7,43 Prozent angehoben. Die Gesamtausschüttung von FANUC beträgt 94,46 Mrd. JPY. Damit wurde die FANUC-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,62 Prozent erhöht.

Dividendenrendite im Blick

Via TSE beendete die FANUC-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 7 357,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von FANUC, demnach wird das FANUC-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den FANUC-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. FANUC verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,32 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von FANUC via TSE 46,67 Prozent nach oben entwickelt. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 46,80 Prozent statt.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel FANUC

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 127,82 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,74 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von Dividenden-Titel FANUC

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens FANUC steht aktuell bei 6,871 Bio. JPY. Dividenden-Aktie FANUC weist aktuell ein KGV von 29,71 auf. Der Umsatz von FANUC belief sich in 2026 auf 857,831 Mrd. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 178,47 JPY.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

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