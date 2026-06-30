Nikkei 225-Titel Fujitsu-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fujitsu-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Fujitsu am 29.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 50,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 78,57 Prozent. 51,47 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 3,91 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Der Fujitsu-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 3 283,00 JPY aus dem TSE-Handel. Heute wird das Fujitsu-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Fujitsu-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Fujitsu-Titels 1,58 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,95 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Fujitsu-Aktienkurs via TSE 57,84 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 58,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Fujitsu

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 50,53 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,54 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten der Fujitsu-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Fujitsu steht aktuell bei 5,544 Bio. JPY. Fujitsu weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,45 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Fujitsu auf 3,503 Bio.JPY, der Gewinn je Aktie machte 254,83 JPY aus.

Redaktion finanzen.at